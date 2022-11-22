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9:00, 22 ноября 2022 года

Библиотеки Орла ждут гостей

Творческие встречи с писателями, мастер-классы, спортивно-развлекательные программы и многое другое ждет посетителей городских библиотек на этой неделе. Традиционно рассказываем подробности.


Сегодня в «Пушкинке» состоится вторая встреча «Мастерской идей» марафона креативных команд «Наша кириллица» в рамках II Международного фестиваля славянской письменности «Много букв».
 
В среду «Пушкинка» приглашает на отрытый мастер-класс «Как написать научную статью». Для всех желающих мастер-класс проведет Светлана Санькова, профессор кафедры философии и культурологии ОГУ им. И. С. Тургенева. Начало в 13:40.
 
Также завтра в Молодежной модельной библиотеке «25 квартал» в 14:00 пройдет литературный дилижанс «Дорогою сказок». Дети познакомятся с Оле Лукойе, Бременскими музыкантами и Котом в сапогах, госпожой Метелицей и Морозко, вспомнят уже известные сказки. Викторина позволит закрепить полученные знания.
 
В пятницу в Библиотечно-информационном центре им. В.Г. Еремина состоится праздничная программа «Ты одна такая – любимая и родная» Ко Дню матери. Участники прочитают стихи о маме, расскажут о своих мамах, их профессиях, устроят конкурс рисунков «Мамочка моя». Начало в 11:00.



Александра Бахтина
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