Новости версия для печати По жалобе орловской учительницы по поводу низкой заработной платы будет проведена проверка Сегодня учительница из Орла позвонила на Прямую линию с Президентом РФ.



СК РФ по Орловской области инициировал производство доследственной проверки по обращению на Прямую линию с Президентом Российской Федерации учительницы из города Орла по вопросу получения низкой заработной платы – 10 тысяч рублей.



Следствием будет дана объективная правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит формирование фонда оплаты труда педагогических работников в регионе.



По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт регионального следственного комитета.





Орловское Информбюро

20 июня 2019 года







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