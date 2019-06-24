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За прошедшие выходные в Орловской области всего зарегистрировано 21 ДТП

Среди них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 5 человек получили травмы.

22 июня в Орле в 11:05 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110», следовал по ул. Зои Космодемьянской и в районе дома № 5 не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2105», который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП пассажир «ВАЗ 2105» - женщина 1964г.р. - получила телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение

22 июня в 12:10 женщина-водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», двигался в прямом направлении по автодороге Залегощь - Верховье – Хомутово - Красная Заря, в районе 34 км, не справилась с управлением допустила опрокидывание автомобиля. В результате водитель была доставлена в Верховскую ЦРБ.

23 июня в 00:15 водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия» следовал со стороны г. Москвы в сторону г. Орла по автодороге М-2 Крым, в районе 324 км допустил столкновение с грузовым автомобилем «Хендай», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Деу» скончался на месте, пассажир автомобиля «Дэу Нексия» (женщина 1985 г.р.), а также водитель грузового автомобиля получили травмы.

23 июня в Орле в 17:40 водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз», двигалась по ул. Маяковского и в районе д. №56 произошло столкновение с автомобилем «Форд Фьюжн», который двигался по ул. Н. Неман, после чего произошло опрокидывание «Дэу Матиз». В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» и пассажир автомобиля «Форд» (женщина 1966 г.р.) получили телесные повреждения.


Орловское Информбюро
24 июня 2019 года

 


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