Объявлен приговор похитителям Сергея Будагова

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вторник
25.06.2019
20:43:01
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Объявлен приговор похитителям Сергея БудаговаПреступники получили 45 лет тюрьмы на четверых.
Они получили от 10 до 12 лет лишения свободы в зависимости от роли каждого в совершенном преступлении. Фигурантов обвинили в похищении человека, неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, умышленном уничтожении чужого имущества, вымогательстве и грабеже.
Напомним, владелец крупного агрохолдинга Сергей Будагов был похищен в июле прошлого года. Преступники, угрожая оружием, похитили бизнесмена и увезли его в Тульскую область. Как позже они пояснили, с целью получения выкупа в размере 20 миллионов рублей. За сутки силовики вышли на след банды и освободили потерпевшего. Один из осужденных будет отбывать наказание в колонии особого режима, остальные трое - в колонии строгого режима.
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