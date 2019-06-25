Новости версия для печати Объявлен приговор похитителям Сергея Будагова Преступники получили 45 лет тюрьмы на четверых.



Они получили от 10 до 12 лет лишения свободы в зависимости от роли каждого в совершенном преступлении. Фигурантов обвинили в похищении человека, неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, умышленном уничтожении чужого имущества, вымогательстве и грабеже. Напомним , владелец крупного агрохолдинга Сергей Будагов был похищен в июле прошлого года. Преступники, угрожая оружием, похитили бизнесмена и увезли его в Тульскую область. Как позже они пояснили, с целью получения выкупа в размере 20 миллионов рублей. За сутки силовики вышли на след банды и освободили потерпевшего. Один из осужденных будет отбывать наказание в колонии особого режима, остальные трое - в колонии строгого режима.









Надежда Невматулина

25 июня 2019 года







На главную страницу





