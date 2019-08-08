Новости версия для печати Власти Орла согласовали строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» Торговый центр крупной сети строительных товаров расположится на улице Раздольной.



Сегодня депутаты горсовета на внеочередной сессии согласовали внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки. Под строительство отдан участок площадью пять гектаров.



Напомним, глава региона Андрей Клычков в июне этого года подписал с представителями фирмы соглашение о сотрудничестве. Площадь объекта составит более 13 тысяч квадратных метров. Планируется создать и новые рабочие места. Причем инициатором проекта является сама компания. На встрече с губернатором месяц назад было озвучено, что двери строительный гипермаркет для покупателей распахнет весной 2021 года.





Надежда Невматулина

8 августа 2019 года







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