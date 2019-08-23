Новости версия для печати Региональный конкурс «Молодые кадры Орловщины» выходит на финишную прямую Стартовал третий этап конкурса.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня мы, посмотрев на прошлогодний опыт, понимаем, что в большей степени этот конкурс не про должности, а про идеи. Мы видим поддержку со стороны молодежи - ребят до 45 лет, жителей Орловской области, получивших высшее образование. У них есть желание реализовать свои идеи».

«Молодые кадры» не так давно проявили свой кругозор в интеллектуальной игре. Проходила она в формате брейн-ринга и дала возможность членам команд поближе познакомиться друг с другом. Теперь им предстоит проверить себя на смелость, ловкость и выносливость. В эту субботу, 24 августа участники конкурса, которые прошли в третий этап, а их 30 человек, примут участие в командной игре «Тропа героев». Конкурсантам предстоит пробежать несколько километров по бездорожью, преодолевая свой страх перед препятствиями и помогая друг другу.



В полуфинале ребят ждут не менее сложные испытания. Каждый должен будет представить свой индивидуальный проект относительно того, каким они видят будущее развитие Орловщины. А в финале вновь ждет активная командная работа. Будут выбраны лучшие проекты, над которыми и придется работать участникам под руководством опытных наставников. Финалисты получат возможность пройти обучение в образовательной организации по дополнительной профессиональной программе.





Анна Вайсергисер

23 августа 2019 года







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