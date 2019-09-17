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Александр Савчук: «Никто не поймет меня, если я скажу ей, что прощаю ее»

Сегодня Орловский областной суд поставил точку в громком уголовном деле бывшей сотрудницы полиции Натальи Башкатовой, которая в июле этого года была осуждена за халатность к двум годам колонии-поселения. Приговор Советского райсуда был обжалован и защитником Башкатовой, и стороной потерпевших.

Полицейская карьера Натальи Башкатовой оборвалась в ноябре 2016 года: едва сотрудницу городского УМВД признали лучшим участковым области, она подала веский повод усомниться в своей профпригодности. Рядовой вызов на бытовой конфликт в Огородный переулок стал для Башкатовой роковым. 36-летняя Яна Савчук просила у полицейских защиты от бывшего сожителя, угрожавшего ей расправой. На месте событий между заявительницей и участковой состоялся небезызвестный разговор, где и прозвучала фраза «если вас убьют, обязательно выедем, труп опишем».

Спустя несколько минут после отъезда полицейских сожитель Яны Савчук Андрей Бочков забил женщину до смерти, нанеся ей не менее девятнадцати ударов ногами в область головы. Убийцу приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Следствие посчитало также, что косвенно в смерти потерпевшей виновна Наталья Башкатова. Но экс-полицейская до сих пор уверена, что соблюдала букву закона.

Однако доводы осужденной и ее защитника поводом пересмотреть приговор суда первой инстанции не стали. Наталья Башкатова проведет два года в колонии-поселении.

О дальнейших планах осужденной и ее адвоката узнать не удалось. А отец Яны Савчук сообщил нам: от него дальнейших апелляций не будет, если Башкатова примирится с приговором.
Александр Савчук, потерпевший: «Мы довольны. Наказана она, мне кажется, правомерно. И если вновь приговор с ее стороны будет обжалован, мы сделаем то же».

Но даже прекращение судебного преследования вовсе не будет означать для Башкатовой прощение.
Александр Савчук, потерпевший: «Мне кажется, никто не поймет меня, если я скажу ей, что прощаю ее. Это будет неправильно».





Иван Суверин
17 сентября 2019 года

 


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