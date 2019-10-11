Новости версия для печати Увидели, услышали и отреагировали В одном из выпусков нашей программы мы рассказали об опасном перекрестке у школы №29 города Орла. Нам материал стал поводом для прокурорской проверки.



Накануне Дня знаний у ворот учебного заведения возникло стихийное родительское собрание. Туда же прибыли сотрудники дорожной инспекции городского отдела ГИБДД, которые разделяют озабоченность педагогов и родителей. Мы попросили прокуроров проанализировать ситуацию, и вот что сообщили нам в надзорном ведомстве.

Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области: «По запросу ГТРК «Орёл» органами прокуратуры совместно с контролирующим органом ГИБДД проведена проверка. Установлено, что не обеспечено соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения вблизи школы № 29 г. Орла. Отсутствуют необходимые дорожные знаки, светофорный объект также отсутствует. Не обустроены подходы к пешеходному переходу в соответствии с нормативными требованиями. По результатам проверки в отношении УКХ г. Орла составлен протокол об административном правонарушении. По фактам выявленных нарушений внесено представление главе администрации г. Орла. Вопрос фактического устранения нарушений находится на контроле в прокуратуре области».





Иван Суверин

11 октября 2019 года







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