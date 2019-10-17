Новости версия для печати Эльбар, Эва и Бой обрели новый дом Собаки отслужили в полиции 8 лет и вышли на пенсию. Они помогали в поиске правонарушителей, взрывчатых веществ и расследовании различных преступлений.



Накануне мы рассказали о том, что бывшим «полицейским» требуются новые хозяева. За один день в Центр кинологической службы регионального УМВД поступило множество звонков, все хотели поближе познакомиться с умными собаками. Сотрудники ведомства такой популярности своих подопечных и не ждали. Собаки буквально сами выбрали себе хозяев.



Виктория Мотовых, инспектор-кинолог УМВД России по Орловской области: «От всего коллектива хотим поблагодарить всех, кто участвовал в устройстве служебно-розыскных собак. Желающих было очень много. Вчера наши служебные собаки были определены в три семьи».





Всеволод Трифонов

17 октября 2019 года







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