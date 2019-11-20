На улице Емлютина в Орле обустраивают пешеходный переход

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среда
20.11.2019
18:31:13
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На улице Емлютина в Орле обустраивают пешеходный переходПравда, нанесение разметки зависит от погоды.
Напомним, об отсутствии здесь перехода мы рассказывали вам в одном из наших выпусках. Сейчас часть работ уже выполнена. На месте будущего перехода появились знаки, ограничивающие скорость движения транспорта. Кроме того, установлена искусственная неровность. Как только позволит погода, будет нанесена пешеходная разметка.
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