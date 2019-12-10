Литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок» - в пятерке лучших гастрономических проектов России Ожидается, что в следующем году для участия фестиваля в Орел приедут кулинары из разных регионов и стран.





На днях в Москве объявили победителей ежегодной профессионально туристической премии «События России 2019». Среди 700 номинантов оказался и фестиваль «Тургеневский бережок». Он вошел в пятерку лучших гастрономических событий России 2019 года.



Фестиваль проходил в Орле в сентябре этого года. Лучшие кулинары области представляли оригинальные блюда, необыкновенные презентации, карвинг, или художественную резьбу по овощам и фруктам, а также кулинарию по рецептам из классической литературы 19 века. Призовое место в премии «События России» вывело этот фестиваль на новый уровень. В 2020 году «Тургеневский бережок» уже будет иметь статус международного фестиваля.



Татьяна Куницына, организатор фестиваля «Тургеневский бережок 2019»: «2020 год для Орловской области - юбилейный. Будет отмечаться юбилей Бунина, юбилей Фета. Мы будем готовить интересную креативную программу литературно-кулинарного фестиваля "Тургеневский бережок" и пригласим к нам шеф-поваров из других стран и разных регионов страны, для того чтобы они поучаствовали в этом красиво, красочном и вкусном фестивале и высказали свое мнение».





Татьяна Тимохина

10 декабря 2019 года



