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В Орле покажут спектакль «Село Степанчиково и его обитатели»

Завтра, 14 декабря, в Областном академическом театре им. Тургенева - премьера. Постановка одновременно стала и бенефисом к 75-летнему юбилею Заслуженного артиста России Николая Чупрова, который исполнил главную роль.


«Он олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче» - именно так характеризует главного героя сам Достоевский, который появляется на сцене на протяжении всего спектакля в кульминационных сценах. Фома Опискин, приживала и ничтожество, находит в доме своего благодетеля, где никто не в состоянии утвердить собственное достоинство и интересы, идеальную почву для того, чтобы проявить свою натуру.

Сегодня Опискина назвали бы природным манипулятором и неплохим психологом, который находит жертву и с удовольствием в прошлом униженного человека отыгрывается за все свои несчастья, превращаясь в мелкого тирана и домашнего царька - заставляет крепостных учить французский и астрономию, а своего барина - добрейшего человека, полковника Ростанева - старается принудить к выгодному браку. Заслуженный артист России, исполнитель роли Фомы Опискина, Николай Чупров пытается так оправдать своего персонажа.

Николай Чупров, Заслуженный артист России: «У него есть слабости, которыми пытаешься оправдать эту его жестокость по отношению к тем, кто ему верит, кто зависит от него - он над ними показывает свою власть».

Тема власти, видимо, очень волнует молодого режиссера Алексея Доронина, он полностью переключается в это русло.

Алексей Доронин, режиссёр спектакля: «Не стоит забывать о том, что все наши мировые и отечественные беды идут от подмены христианских заповедей на идолов. А идолы бывают разные - денежные, политические, еще какие-то всевозможные. Эта история об этом. В спектакле много всего - и мелодраматическая линия, и сатирическая, о генеральная история об этом».

Именно поэтому, видимо, на сцене появляются скульптура вождя, письменные нравоучения народу и крылатое выражение, которое приписывают и Гегелю, и Бисмарку, и де Местру о том, что каждый народ заслуживает своего правителя.

Но точно ли об этом писал Достоевский в «Селе Степанчиково»? Однако режиссер увидел в Фоме Опискине именно тирана чуть ли не мирового масштаба. Возможно, всем, кто купил билеты на премьеру, стоит еще раз прочесть это произведение классика, которое из сатирического и довольно легкого, благодаря такой трактовке превратилось в тяжелое и мрачное. В спектакле заняты Сергей и Александр Аксиненко, заслуженный артист России Михаил Корнилов, Екатерина Аршинова и другие.


Эва Стасюлевич
13 декабря 2019 года
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