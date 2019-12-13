23 картины проекта «Дети солнца» проданы на сумму более полутора миллионов рублей И деньги эти вернутся авторам картин в виде подарков. В Орле состоялся необычный аукцион. Лоты - картины ребят, которые воспитываются в детских домах и интернатах.





В каждом человеке есть солнце. Нужно только дать ему возможность светить. Для этого и создан благотворительный проект «Дети солнца». Действует он в Орле уже не первый год. Вместе с детьми из интернатов и детских домов над картинами работает почетный академик Российской академии художеств Сергей Ладошин.



Сергей Ладошин: «Проект «Дети солнца» это безумно красивая история взаимоотношения детей с изобразительным искусством. Когда ребенок берет в руки кисть и работает с краской, происходит какое-то волшебство, и этому нет никаких объяснений. Такое чувство, что ребенок входит с этими материалами в какие-то близкие отношения. На мастер-классах царит удивительная атмосфера счастья. Дети проявляют нескончаемый поток идеи, эмоций, чувств, и как результат рождаются удивительные, волшебные, чудесные шедевры».

Благотворительный проект «Дети солнца» был поддержан на всех уровнях с самого начала. Орловцы могли познакомиться с работами в начале сентября. Тогда выставка расположилась на улице Ленина.



Всего на продажу было выставлено 50 картин участников проекта «Дети солнца», некоторые из них были проданы еще до начала аукциона. А на торгах, которые прошли накануне в Орле, было представлено десять картин. Здесь было все по-настоящему: ведущий, борьба за лоты, троекратный удар молотком. Кое-кто из участников ушел сразу с несколькими покупками.



Ирина Животова, участница аукциона: «В них есть душа. Выходишь на улицу - души нет. А в этих картинах она присутствует более чем. Это во-первых. А во-вторых, я присмотрела эти картины еще на выставке 1 сентября, интерес к ним сохранился, и сейчас появилась возможность забрать их».

Вырученные от продажи картин средства пойдут на благотворительность.



Игорь Сычкин, председатель орловского областного отделения международного общественного фонда «Российский Фонд мира»: «Это настоящие люди. Именно - настоящие. А каждый настоящий человек должен понимать, что есть те люди, которым нужна помощь».

«Я скучаю, мама», «Дом слепого художника», «Белый медведь разлуки», - больше чем просто названия картин. Это большие истории, рассказанные в краткой фразе. Дети хорошо понимают, что неважно, кто ты снаружи, главное — кто ты внутри. Пытаются это показать своими творческими работами. И у них получается.





Анастасия Дорохова

13 декабря 2019 года



