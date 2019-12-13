В Москве сегодня обсуждали концепцию развития литературно-рекреационной зоны Орла Это территория ландшафтного сквера «Дворянское гнездо», Парка Победы, улицы 7 Ноября, часть улицы Салтыкова-Щедрина, музеев Тургенева, Лескова, Бунина, писателей-орловцев. Территория дома-музея Грановского, Рябиновый сад, территорию памятника «Каховка».





Вице-президент Союза архитекторов России Дмитрий Наринский отметил, что инициатива нашего региона перенести подобный конкурс на всероссийский уровень - прекрасный пример для других регионов. Прием заявок продолжается до 27 декабря, сообщает информационный портал Орловской области.





Надежда Невматулина

13 декабря 2019 года



