В Орле обсудили вопросы развития волонтёрского движения Региональный совет по развитию добровольчества подвёл итоги года.





Несмотря на то, что совет был создан в мае, сделано в уходящем году немало. Добровольцы приняли активное участие в подготовке и праздновании Дня Победы, 76-й годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. В 2019 году громко заявило о себе "цифровое" волонтёрство - помощь пожилым людям и незащищённым категориям граждан в подключении цифрового телевидения. Лучшие добровольцы отмечены общественной наградой Орловской области «Добро 57».



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя Правительства Орловской области: «Сегодня мы видим устойчивую тенденцию развития добровольчества в регионе. В этой связи могу уверенно сказать, что добровольческое движение в Орловской области не просто состоялось, а стало реальной авторитетной и влиятельной силой, без которой уже невозможно представить успешное проведение многих общественно значимых мероприятий и важных дел для региона».





Артемий Лукьянчиков

26 декабря 2019 года



