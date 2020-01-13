В Орловской области вновь горят автомобили Два случая зафиксировано в Краснозоренском районе.





12 января в 05:39 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобилей в селе Пол-Успенье Краснозоренского района. В результате пожара автомобили «Лада Веста Кросс» и «Рено Дастер» выгорели по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В Орле уже горели автомобили в ночь на 10 января.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них три выезда – на ликвидацию возгораний и 16 – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

13 января 2020 года



