Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- История «карточного дома» на набережной - завершается. В мэрии Орла уже готовят документы на снос.

- За преступлением последует наказание. Сегодня орловские следователи рассказали о громких делах минувшего года.

- Шутки капризной зимы. Сегодня в Орле дважды начиналась пурга. И это только начало.

- Сегодня орловские журналисты сменили перо на огнестрельное оружие... под присмотром Росгвардии.

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Вести-Орёл

23 января 2020 года



