Принято судебное решение по «карточному домику» в Орле Сегодня на планерке в мэрии назвали приблизительный период сноса аварийного дома на набережной Дубровинского.





Демонтаж развалившегося дома был невозможен из-за судебных разбирательств с одним из собственников. Кстати, администрация города с ним до сих пор не рассчиталась. Александр Муромский дал поручение закрыть этот вопрос в феврале и уже в марте-апреле начать работы по демонтажу здания. Но, как нам стало известно, работы могут не начаться в заявленный период, поскольку собственник принял решение обжаловать судебный вердикт. Свое обращение он планирует подать на этой неделе.







Анна Вайсергисер

4 февраля 2020 года



