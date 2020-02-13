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Что отремонтируют в этом году в Орле?

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Орле будут приведены в нормативное состояние 11 объектов на общую сумму 383 млн рублей. Помимо этого в планах обновление почти 70 дворов. Подготовка к новому дорожному ремонтному сезону уже начата. Глава администрации Орла сегодня проехал по нескольким адресам.


Улицу Автовокзальную в этом году ждет серьезный ремонт. Подрядчик уже начал подготовку. К проведению работ есть особые пожелания. Автовокзальная является дублером улицы Комсомольская, и здесь всегда очень интенсивное движение. Глава администрации города Александр Муромский считает, что работы надо вести в ночное время, чтобы не доставлять больших проблемы автомобилистам.

На всех ремонтируемых объектах будут в обязательном порядке устанавливаться щиты с информацией о сроках ремонта и о подрядной организации, ведущей работы. Как сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин, по семи дорогам уже определены подрядчики и заключены контракты. Все процедуры будут завершены к 1 марта.

На улице Васильевской полным ходом идут работы по повышению уровня безопасности пешеходных переходов. Там приступили к установке специальных опор, на которых будут установлены светодиодные знаки и подсветка. Всего таких пешеходных переходов восемь. Необходимость таких мер была обоснована резким ростом числа ДПТ.

Еще один пешеходный объект, который попал в зону особого внимания городских властей, - тротуар по улице Комсомольской. В прошлом году он был отремонтирован, но жители жаловались, что его постоянно загрязняет земля с прилегающего газона. Александр Муромский поручил подчиненным сделать все возможное, чтобы решить проблему.

Дворовые территории тоже ждут своего нормативного состояния. В этом году на ремонт могут рассчитывать 65 дворов. На сегодняшний день уже разработаны дизайн-проекты по каждому двору, все пожелания жителей учтены. Сметы просчитаны и прошли экспертизу. Все контракты будут заключены уже в начале марта.


Оксана Гранн
13 февраля 2020 года
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