В Болховском районе возобновлено движение пригородных автобусов Этому поспособствовала прокуратура района, отреагировавшая на сюжет ГТРК «Орел».





В конце января в программе «Вести. Орел» вышел сюжет о том, что несколько деревень Болховского района не имеют транспортного сообщения с райцентром. Тогда первый замглавы Болховского района Евгений Баев сообщил нашему корреспонденту, что истекли сроки договоров с пассажирской компанией, а пока не заключены новые – жителям предлагалось пользоваться услугами такси.



Прокуратура Болховского района провела проверку соблюдения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок. Установлено нарушение требований Федерального закона, обязывающего администрацию района организовать транспортное обслуживание населения. В адрес главы Болховского района внесено представление. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечен менеджер по ЖКХ администрации района А.В. Овчинников.

С 10 февраля 2020 года возобновлено движение по семи регулярным маршрутам пассажирских перевозок в Болховском районе.





Орловское Информбюро

17 февраля 2020 года



