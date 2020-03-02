В выходные в Орловской области горели автомобили, нежилой дом и хозпостройка

Утром 29 февраля горел автомобиль в деревне Жилино Орловского района. В результате пожара в автомобиле «Ауди» частично оплавился блок управления вентилятора и бачок омывателя.



Вечером этого же дня загорелся нежилой дом в поселке Долгое. В результате пожара в доме выгорел матрац. А уже после девяти вечера на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Хомуты Орловского района. В результате пожара хозпостройка выгорела на площади 60 квадратных метров.



1 марта загорелся автомобиль на 141-м километре дороги Орел - Тамбов в Ливенском районе. В результате пожара в моторном отсеке автомобиля «МАН» поврежден утеплитель двигателя.



Причина пожаров и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.





Орловское Информбюро

2 марта 2020 года



