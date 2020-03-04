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Количество преступлений на Орловщине уменьшилось, но число особо тяжких - возросло

Криминогенную обстановку на Орловщине за минувший год проанализировали на координационном совещании по обеспечению правопорядка силовики, правоохранители и представители власти.


Как было отмечено на совещании, в 2019 году уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, выросла их раскрываемость, усилена работа по выявлению экономических преступлений, обеспечен контроль миграционной ситуации в регионе. При этом был зафиксирован рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. Отмечен рост убийств - с 38-ми в 2018 году до 50-ти в 2019-м, а также фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, - с 11 до 14.

Детская гибель на пожарах - показатель, который прокурор Орловской области Иван Полуэктов также не мог обойти стороной в своем докладе. Он отметил, что не отвечает требованиям работа органов системы профилактики по контролю за семьями группы социального риска. В минувшем году в Дмитровском и Покровском районах при пожарах погибли пять детей.

Еще один болезненный показатель - подростковый криминал. В прошлом году несовершеннолетние преступники отметились даже в убийствах. Лидерами по росту подростковой преступности являлись Северный, Железнодорожный и Советский районы города Орла. Наблюдалась многоэпизодность преступлений, совершенных одни и теми же несовершеннолетними.

Как одну из негативных тенденций текущего года отметили ситуацию с охраной труда. Аварий в Мценске на заводе профессионального оборудования, в результате которой пострадали сразу восемь человек, пять из которых погибло, показала игнорирование элементарных правил безопасности производства, отметил Иван Полуэктов.

Кроме этого участники совещания обсудили миграционную ситуацию, национальный вопрос и возможность возрождения на Орловщине вытрезвителей.


Иван Суверин
4 марта 2020 года
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