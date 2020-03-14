Сегодня в Орле были вручены награды академику Евгению Седову

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Сегодня в Орле были вручены награды академику Евгению СедовуВ Орле проходит II Орловский экономический форум.
Геннадий Зюганов вручил академику Евгению Седову памятную медаль КПРФ, посвященную 75-летию Великой Победы.
Кроме того, орловскому ученому было присвоено звание «Почетный работник науки и высшей школы Орловской области». Нагрудный знак нашему выдающемуся земляку вручил губернатор области Андрей Клычков.
Евгений Седов
- академик РАСХН, заслуженный деятель науки РСФСР. Он создал десятки новых сортов яблок и груш. За свой вклад в науку наш земляк был удостоен звания «Международный человек тысячелетия». Евгений Николаевич вошел в число выдающихся интеллектуалов ХХ столетия. 22 февраля Евгению Николаевичу исполнилось 90 лет, но, несмотря на возраст, он продолжает селекционную работу в составе большой группы ученых.
Фото пресс-службы ЦК КПРФ
Орловское Информбюро
14 марта 2020 года