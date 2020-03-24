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75 мгновений Победы. Письма с фронта. Часть 2

Фронтовые письма, принадлежащие орловской семье, попали в руки директора московской школы. Как только появится возможность, их привезут в Орел, чтобы передать родственникам.


После выхода нашего сюжета, к нам в редакцию поступило два звонка. Это были родственники семьи Дутовых. Как оказалось, младшая дочь Андрея Гавриловича и Валентины Сергеевны живет в Орле. Это та самая маленькая Леночка, которая родилась во время войны в 1942 году. Сегодня ей 78 лет, и такого подарка, который мы для нее подготовили, она не ожидала. Мы рассказали ей о находке московских школьников, она поведала нам то, что знала сама. Валентины Сергеевны Дутовой не стало в 1989-м. Андрей Гаврилович ушел на 11 лет раньше. Они похоронены на Троицком кладбище Орла.
 
Елена Андреевна Горелова (Дутова) помнит каждый уголок дома, в котором родилась. Правда, с 1-й Посадской семья уехала в 1974 году, а письма, вероятно, остались. Отследить их путь до того, как они попали в руки директора московской школы невозможно. А сама Елена Андреевна даже не знала об их существовании. Для Елены Андреевной был организован телемост с Москвой – с теми, кто расшифровывал и читал, а самое главное, спас эти письма. 
 
Эта семья оказалась куда больше, чем мы думали. В редакцию позвонили дальние родственники, как только увидели сюжет в эфире. У Андрея Дутова было пять братьев и одна сестра, потомки живут в разных уголках нашей страны. Родственники есть в Пензе, в Москве и Сибири. И мы очень надеемся, что эти письма объединят большую семью.
 
Эта история закончится в военно-историческом музее Орла. Ближе к 9 мая московские школьники передадут письма Елене Андреевне прямо в руки, восстановив связь поколений. Часть писем останется в музее. Это желание Елены Андреевны.



Всеволод Трифонов
24 марта 2020 года
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