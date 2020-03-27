Губернатор Орловской области принял участие в программе «60 минут» на канале «Россия 1» Андрей Клычков рассказал о мерах, принятых в регионе, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.





Глава региона сообщил, что с 28 марта по 5 апреля в Орловской области будет приостановлена работа предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов.



На сегодня в Орловской области под наблюдением из-за коронавирусной инфекции находятся 777 человек. За последние сутки эта цифра выросла почти на 300 человек в связи с возвращением из-за границы орловцев. Сейчас они находятся на 14-дневном домашнем карантине. Госпитализированы 18 человек. У трех человек официально подтверждена коронавирусная инфекция.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас есть списки всех, кто пересекал границу в последние дни, поэтому мы отрабатываем по этому списку поимённо. И здесь не имеет значения: чиновник, не чиновник. У нас было некоторое количество чиновников, кто прибыл в последнее время, но они все были изолированы, чтобы не допускать распространения. Мы даже отдельно по ним проводили проверку – это касалось и чиновников, и депутатов. Что касается того, как сделать, чтобы люди не выходили: я лично постоянно обращаюсь через средства массовой информации, через социальные сети. И отрадно, что сегодня в обществе начинает формироваться психологический образ неправильности поведения, если ты гуляешь в эти дни, и он распространяется. Я надеюсь, что именно психологическое объединение людей создаст максимальные условия».





Орловское Информбюро

27 марта 2020 года



