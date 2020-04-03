В Орле, Ливнах и Мценске продолжается дезинфекция улиц, общественного транспорта, остановок и подъездов домов

Как сообщает Официальный канал Оперштаба Орловской области по коронавирусу , на улицах областного центра 2 апреля вышло 12 поливомоечных машин и 9 специализированных тракторов. Санитарной обработке подвергаются проезжая часть, тротуары, городские парковки, остановочные павильоны и некоторые общественные территории. В течение дня с помощью техники удалось обработать несколько десятков улиц Орла. Для дезинфекции используется одобренный Роспотребнадзором раствор гипохлорита натрия, который является эффективным обеззараживающим средством. Влажная уборка улично-дорожной сети с применением дезинфицирующего средства проводится также в Ливнах и Мценске. Также в городах проводится дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных жилых домах и салонов общественного транспорта. Сотрудники управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла ежедневно проводят рейды на надлежащее санитарное состояние общественного транспорта. У всех водителей есть средства для дезинфекции салона, обработку которого они производят после каждого круга движения, около одного раза в час.







Орловское Информбюро

3 апреля 2020 года



