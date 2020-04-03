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В Орле, Ливнах и Мценске продолжается дезинфекция улиц, общественного транспорта, остановок и подъездов домов


Как сообщает Официальный канал Оперштаба Орловской области по коронавирусу, на улицах областного центра 2 апреля вышло 12 поливомоечных машин и 9 специализированных тракторов. Санитарной обработке подвергаются проезжая часть, тротуары, городские парковки, остановочные павильоны и некоторые общественные территории.
 
В течение дня с помощью техники удалось обработать несколько десятков улиц Орла.
 
Для дезинфекции используется одобренный Роспотребнадзором раствор гипохлорита натрия, который является эффективным обеззараживающим средством.
 
Влажная уборка улично-дорожной сети с применением дезинфицирующего средства проводится также в Ливнах и Мценске.
 
Также в городах проводится дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных жилых домах и салонов общественного транспорта.
 
Сотрудники управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла ежедневно проводят рейды на надлежащее санитарное состояние общественного транспорта. У всех водителей есть средства для дезинфекции салона, обработку которого они производят после каждого круга движения, около одного раза в час.
 
 
 
 



Орловское Информбюро
3 апреля 2020 года
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