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Андрей Клычков посетил новый корпус больницы им. Семашко, предназначенный для лечения больных коронавирусной инфекцией

В больнице скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко проведено перепрофилирование корпуса на 200 коек.


Губернатор области обсудил с главным врачом больницы Игорем Дробязгиным вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом, и обещал оказывать учреждению всю необходимую помощь.
 
На текущий момент решен вопрос по приобретению криоемкости для обеспечения необходимого количества кислорода пациентам, требующим респираторной поддержки. Завершены работы по подводке кислорода внутри помещений. Установлена специальная система вентиляции. Соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.
 
Обеспечена полная изоляция больных от других пациентов. Подготовлены специальные боксы с герметичными перегородками, предназначенные для изоляции зараженных граждан. Создан своего рода высокотехнологичный медицинский изолятор.
 
Всего в регионе в ближайшее время будет развернуто 370 коек на базе трех инфекционных стационаров: в Ливенской ЦРБ, Мценской ЦРБ, Городской больнице им. С. П. Боткина и больнице им. Семашко. Кроме того, проводятся работы по подготовке коек в отдельном корпусе Орловского противотуберкулезного диспансера в качестве резерва.
 
Также развернут обсерватор для тех жителей, кто вернулся из-за рубежа и должен находиться в самоизоляции, на базе детского оздоровительно-спортивного лагеря «Ветерок» на 170 мест, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
10 апреля 2020 года
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