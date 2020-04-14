Андрей Клычков: «Здравый оптимизм начинает улетучиваться» Динамика растет. Ожидается прирост еще двух десятков заболевших. Об этом сегодня говорил губернатор в прямом эфире в Instagram.





Как отметил губернатор, до сих пор не все осмысливают тот риск, который существует. До 30 апреля не будут сняты ограничительные меры. Открывать предприятия в ближайшее время не планируется. Скорее всего, они будут только закрываться.



В интернатах с круглосуточным нахождением будет вводиться жесткий карантин. Органы соцзащиты максимально перейдут в дистанционный режим.



Что касается Пасхи, то на завтра запланировано заседание регионального штаба, на котором будет присутствовать митрополит Тихон. Он выскажет свою позицию по поводу проведения праздника в данной ситуации. Кроме того, завтра ожидается участие архипастыря в прямом эфире губернатора в Instagram, как обычно в 19 часов.



На сегодняшний день всего на Орловщине выявлен 41 случай COVID-19.





Орловское Информбюро

14 апреля 2020 года



