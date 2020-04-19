Сегодня православные верующие отмечают Светлое Христово Воскресение Многие орловцы освятили пасхальные куличи и помолились дома. Как и просил митрополит.





Накануне митрополит Орловский и Болховский Тихон и епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий обратились к пастве с просьбой воздержаться от посещения храмов в ближайшие дни в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. А побывать на Пасхальной службе, которую провел митрополит в Богоявленском соборе Орла, можно было посредством онлайн-трансляции.





Орловское Информбюро

19 апреля 2020 года



