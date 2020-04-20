COVID-19: Плюс 43 случая в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35 20 апреля, в нашем регионе 175 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.



По информации регионального штаба по состоянию на вечер 19 апреля в Орловской области на медицинском карантине 69 человек, под наблюдением – 2110, сняты с наблюдения – 1461.



В пятницу, 17 апреля, во время прямого эфира в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил

10 человек выздоровели. Один человек скончался.По информации регионального штаба по состоянию на вечерв Орловской области на медицинском карантине 69 человек, под наблюдением – 2110, сняты с наблюдения – 1461.В пятницу, 17 апреля, во время прямого эфира в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об ожидаемом существенном росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в Орловской области. Андрей Клычков: «Мы ожидаем достаточно существенное увеличение, в силу того, что мы проводим сегодня тестирование лиц из контактной группы с заболевшими. Будем смотреть по результатам, но совершенно точно понимаем по симптоматике, что завтра мы существенно прирастём. Наверняка, это будет нерадостная цифра, но лучше мы выявим сейчас, чем будем откладывать это на потом, поэтому работа эта идёт».





Орловское Информбюро

20 апреля 2020 года



