COVID-19: Плюс 23 случая в Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35 21 апреля, в нашем регионе 198 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Как сообщил накануне губернатор Орловской области, выздоровели 16 человек. Один человек скончался.





Орловское Информбюро

21 апреля 2020 года



