COVID -19: Ситуация в Орловской области по состоянию на 23 апреля За последние сутки прирост заболевших составил 11 человек.





По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35 23 апреля в Орловской области выявлено 249 заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщил накануне губернатор области Андрей Клычков, 19 человек уже выздоровели. Два человека с коронавирусной инфекцией скончались.





Орловское Информбюро

23 апреля 2020 года



