Трое – из столицы, один – из-за границы Информацию о вновь выявленных с коронавирусной инфекцией опубликовал информационный портал Орловской области.





Всего по состоянию на 23 апреля в Орловской области выявлено 249 случаев заболевания коронавирусом . За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 11 человек, из них 3 человека - приехали из Москвы, 1 - из-за границы, 7 - контактировали с заболевшим. Состояние всех удовлетворительное. Среди заболевших 6 человек – в Орловском районе, 3 человека – в Болховском районе и 2 человека - в Хотынецком районе. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения. Из 249 человек с диагнозом COVID-19 в городе Орле - 69 человек, 43 - в городе Мценске и Мценском районе, 23 – в Болховском районе, 21 – в Орловском районе, 19 – в Урицком районе, 13 – в Залегощенком районе, 12 – в Новосильском районе, 10 – в Покровском районе, по 6 – в Свердловском и Хотынецком районах, 5 – в Знаменской районе, по 4 заболевших – в Ливенском, Малоархангельском и Верховском районах, 3 – в городе Ливны, по 2 – в Кромском, Глазуновском и Шаблыкинском районах, один – в Корсаковском районе, сообщает информационный портал Орловской области.







Орловское Информбюро

23 апреля 2020 года



