В Орловской области дети с COVID-19 переносят заболевание в легкой форме Об этом сегодня в прямом эфире губернатора в соцсетях рассказал заместитель главного врача по инфекционной работе НКМЦ им. З.И. Круглой Иван Симаков.





Как сообщил Иван Симаков, в инфекционном отделении Научно - клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой есть дети с коронавирусной инфекцией. Иван Симаков: «Это, безусловно, семейные контакты с теми, кто приезжал, в основном, из Москвы. Все дети переносят заболевание в легкой и бессимптомной форме. На данный момент есть несколько выписавшихся пациентов, с отрицательными анализами. Соответственно, никаких тяжелых форм у нас не было зарегистрировано. Есть еще дети в отделении, и, вероятно, будут еще новые поступления. Если брать клинику детей, которые у нас находятся, то это, в основном, лихорадка – температура до 38-38.5 градусов, симптомы ринита, насморк, боль в горле, кашель. Симптомы купируются на фоне терапии». Коснулся Иван Симаков и вопроса ношения масок. Он убежден, что носить их необходимо. Иван Симаков: «Уже доказано, что маски на 50% снижают риск распространения инфекции. Человек, у которого бессимптомная форма, может даже не знать об этом. Надевая маску, он не будет заражать окружающих. Если массово такая мера будет принята, то у нас будет снижаться количество заболевших. Если говорить о детях, то даже при бессимптомных формах он может заразить окружающих, поэтому надо быть аккуратными, особенно членам семьи, которые находятся с ребенком, особенно пожилым людям».

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 12:00 26 апреля, в нашем регионе По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 12:00 26 апреля, в нашем регионе 363 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Как сообщил сегодня губернатор, 36 человек из заболевших ранее – выздоровели. 2 человека находятся на аппаратах ИВЛ. На карантине в медучреждениях 155 человек, из них 98 с подозрением на коронавирусную инфекцию.







Орловское Информбюро

26 апреля 2020 года



