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Орловские школьники отдохнут от дистанционки

В Орловской области с 1 по 11 мая будет приостановлено дистанционное обучение в образовательных организациях. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор Орловской области Андрея Клычкова в Instagram.


Решение принято на заседании оперативного штаба по недопущения распространения коронавирусной инфекции. 
 
 
Андрей Клычков: «Мы приняли такое решение, чтобы детям дать спокойно провести эти дни с родителями, а педагогам – подготовиться, если это потребуется, и мы сохраним дистанционный формат обучения. Я направлю письмо в Министерство просвещения для того, чтобы эту паузу взять. Необходимо это согласовывать. Но мы свое решение уже приняли».
 
Кроме того, как отметил губернатор, на время праздничных дней в детских садах продолжат работу дежурные группы.
 
Сейчас в Орловской области зафиксированы 498 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 38. 67 человек из заболевших ранее выздоровели, 8 из них добавились за последние 24 часа. 88 жителей региона находятся в инфекционных отделениях. На карантине в медучреждениях 261 человек, 173 с подозрением на заражение COVID-19. 



Артемий Лукьянчиков
29 апреля 2020 года
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