Орловские школьники отдохнут от дистанционки В Орловской области с 1 по 11 мая будет приостановлено дистанционное обучение в образовательных организациях. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор Орловской области Андрея Клычкова в Instagram.





Решение принято на заседании оперативного штаба по недопущения распространения коронавирусной инфекции. Андрей Клычков: «Мы приняли такое решение, чтобы детям дать спокойно провести эти дни с родителями, а педагогам – подготовиться, если это потребуется, и мы сохраним дистанционный формат обучения. Я направлю письмо в Министерство просвещения для того, чтобы эту паузу взять. Необходимо это согласовывать. Но мы свое решение уже приняли». Кроме того, как отметил губернатор, на время праздничных дней в детских садах продолжат работу дежурные группы. Сейчас в Орловской области зафиксированы 498 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией , за прошедшие сутки добавились 38. 67 человек из заболевших ранее выздоровели, 8 из них добавились за последние 24 часа. 88 жителей региона находятся в инфекционных отделениях. На карантине в медучреждениях 261 человек, 173 с подозрением на заражение COVID-19.





Артемий Лукьянчиков

29 апреля 2020 года



