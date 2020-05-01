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29 из 37 заболевших орловцев - контактные

По информации федерального оперативного штаба по состоянию на 1 мая в Орловской области лабораторно подтверждено 562 случая заболевания коронавирусом.


Число заболевших COVID-19 за прошедшие сутки увеличилось на 37 человек, из них 29 контактировали с заболевшим, 8 – прибыли из других регионов.
 
В городе Орле - 21 заболевший, 5 – в Мценском районе, по 2 – в Новодеревеньковском, Хотынецком и Знаменском районах, по одному – в Урицком, Кромском, Новосильском, Дмитровском, Малоархангельском районах.
 
В настоящее время общее число больных - 475 человек. 82 человека выздоровело. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
 
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.
 
Из 562 человек с диагнозом COVID-19 в городе Орле - 185 человек, 109 - в городе Мценске и Мценском районе, 43 – в Болховском районе, 41 – в Орловском районе, 31 – в Урицком районе, по 19 – в Свердловском и Новосильском районах, 16 – в Залегощенском районе, 15 – в Покровском районе, 13 – в Новодеревеньковском районе, 12 - в Хотынецком районе, 10 – в Знаменском районе, 8 – в Верховском районе, 7 – в Малоархангельском районе, 6 - в городе Ливны, по 5 – в  Троснянском и Глазуновском районах, по 4 заболевших – в Кромском, Шаблыкинском и Ливенском районах, 2 - в Должанском районе, по одному заболевшему – в Корсаковском, Колпнянском, Дмитровском и Сосковском районах.
 



Орловское Информбюро
1 мая 2020 года
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