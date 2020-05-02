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В Орловскую область поступила первая партия аппаратов ИВЛ

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах.


Андрей Клычков: «Друзья! Как вы помните, в прямом эфире я говорил, что мы закупили дополнительно 55 аппаратов ИВЛ. Вчера к нам ночью поступила первая партия в больницу им. Семашко. Остальные – также в течение самого ближайшего времени. Держу этот вопрос на личном контроле.


Кроме того, мы продолжаем приобретать средства индивидуальной защиты. Как и обещал, нам удалось сформировать значительный резерв СИЗов. Сегодня дополнительно доставили комбинезоны биологической защиты (9 тысяч штук) и защитные очки (4 тысячи штук). Ждём в ближайшее время дополнительные поставки респираторов со специальным классом защиты (FFP3) – заказали 30 тысяч штук. Идёт их поэтапная доставка и сразу распределяем по медучреждениям.



 
Надеемся на сознательность граждан в период майских праздников и соответственно – на спад распространения коронавирусной инфекции, но готовимся к различным сценариям развития эпидемиологической ситуации в регионе».





 



Орловское Информбюро
2 мая 2020 года
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