Возбуждено еще одно уголовное дело по факту гибели жителя Мценского района в результате отравления угарным газом

5 мая 2020 года в селе Отрадинское Мценского района с признаками отравления угарным газом в квартире по месту своего жительства обнаружено тело 40-летнего мужчины, а его 35-летняя супруга, двое малолетних детей и 61-летняя родственница госпитализированы в медицинское учреждение.



По результатам прокурорской проверки следственный комитет возбудил второе уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи в селе Отрадинское по статье «халатность». В настоящее время Мценский межрайонный отдел СК ведет следственные действия.



Напомним, первое уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» СК возбудил на месте происшествия в день ЧП. В одном из многоквартирных домов, отравившись угарным газом, погиб 40-летний мужчина, еще четверо членов семьи, включая двоих детей, были госпитализированы. В настоящее время следователи изымают необходимую документацию и определяют круг возможных подозреваемых.





Иван Суверин

7 мая 2020 года



