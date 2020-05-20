В Орловской области 49 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки выздоровело 52 человека.





По информации сайта стопкоронавирус.рф за минувшие сутки в Орловской области зафиксировано 49 новых случаев заражения инфекцией COVID-19 (1598 фактов с момента начала наблюдений). 52 человека за сутки выздоровело (576 – всего). Смертей за минувшие сутки по информации федеральных ресурсов не было. С момента начала наблюдений сайт стопкоронавирус. рф дает информацию о 10 летальных исходах. 19 человек. Отметим, что вчера в рамках прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформировал о новом случае смерти от коронавируса. Общая статистика смертей от вируса, которую дает региональная власть –





Орловское Информбюро

20 мая 2020 года



