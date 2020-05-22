В Орловской области стало больше коек для больных коронавирусом Но их пока недостаточно для перехода на следующий этап снятия ограничений.





Об увеличении коечного фонда сегодня рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях. Речь идет о 50 койках для больных коронавирусом в НКМЦ имени З. Круглой. Напомним, для перехода на второй этап снятия ограничений в Орловской области должно быть 50% свободных коек для больных коронавирусом из общего оборудованного фонда. Отмечено, что в 17 регионах показатель заражаемости составляет меньше единицы. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мой сдержанный оптимизм всегда основывается на цифрах. Последние 4 дня у нас стабильность. Но по требованиям Роспотребнадзора у нас должна быть недельная стабильность. Иначе мы не застрахованы от скачка вверх и соответственно увеличения коэффициента заражаемости. Нам нужно посмотреть еще 2-3 дня». Коэффициент распространения коронавирусной инфекции, предложенный Роспотребнадзором, рассчитывается как соотношение суммарного количества зараженных за последние 4 дня к суммарному количеству зараженных за 4 дня, предшествующие им.





Анастасия Дорохова

22 мая 2020 года



