В Орле еще два человека скончались от коронавируса

Общее количество смертей от коронавируса по данным областной администрации – 23
. Федеральные источники дают информацию о 12 летальных случаях
. Разницу в цифрах Андрей Клычков объясняет тем, что информация дается «по факту»
. В Орловской области фиксируются смерти тех, у кого было подозрение на коронавирус. Последнее слово – за патолого-анатомической экспертизой.
Также в рамках эфира стало известно, что четверо орловцев находятся на аппаратах ИВЛ. 432 орловца находятся на изоляции (231 человек с подозрением на коронавирус)