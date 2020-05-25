В Орле еще два человека скончались от коронавируса Такая информация прозвучала в рамках прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в социальных сетях.





23. Федеральные источники дают информацию о 12 летальных случаях. Разницу в цифрах Андрей Клычков объясняет тем, что информация дается «по факту». В Орловской области фиксируются смерти тех, у кого было подозрение на коронавирус. Последнее слово – за патолого-анатомической экспертизой. Общее количество смертей от коронавируса по данным областной администрации –. Федеральные источники дают информацию о. Разницу в цифрах Андрей Клычков объясняет тем, что информация дается «по факту». В Орловской области фиксируются смерти тех, у кого было подозрение на коронавирус. Последнее слово – за патолого-анатомической экспертизой. Также в рамках эфира стало известно, что четверо орловцев находятся на аппаратах ИВЛ. 432 орловца находятся на изоляции (231 человек с подозрением на коронавирус)





Анастасия Дорохова

25 мая 2020 года



