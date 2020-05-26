COVID-19: 75 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области Всего на Орловщине зарегистрировано 1942 случая с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области за минувшие сутки было выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время 973 человека. Выздоровели – 953. Умерло 16 человек.



Общее количество смертей от коронавируса в Орловской области по данным областной администрации – 23. Разницу в цифрах глава региона Андрей Клычков объясняет тем, что информация дается «по факту». В Орловской области фиксируются смерти тех, у кого было подозрение на коронавирус. Последнее слово – за патологоанатомической экспертизой.







Орловское Информбюро

26 мая 2020 года



