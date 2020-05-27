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Орел вновь лидирует по количеству заболевших в регионе

Всего на сегодня в Орловской области подтвержден 81 новый случай COVID-19.


По информации федерального оперативного штаба на 27 мая в регионе зарегистрировано 2023 случая заболевания коронавирусом.
 
Общее число больных в регионе составило 1008 человек, 999 – выздоровело. По предварительной информации 23 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
 
27 мая выявлен 81 новый случай COVID-19. Самые высокие показатели в Орле – 36 заболевших, 15 человек - в Мценске и Мценском районе, 10 – в Дмитровском, 6 – в Новодеревеньковском, 4 – в Шаблыкинском районах. По три заболевших в Должанском и Орловском районах. Двое из Хотынецкого района и по одному случаю в Урицком и Краснозоренском районах.
 
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 818 жителей Орла, 291 человек заразились в городе Мценске и Мценском районе, 180 – в Орловском районе, 80 – в Болховском районе, по 52 – в Урицком, Новодеревеньковском и Дмитровском районах, 50 – в Новосильском районе, 49 – в Свердловском районе, 44 – в Хотынецком районе, 40 – в Знаменском районе, по 36 – в Шаблыкинском районе и Ливнах, 33 – в Покровском районе, 32 - в Верховском районе, 30 – в Глазуновском районе, 23 – в Залегощенском районе, 19 – в Малоархангельском районе, 15 – в Краснозоренском районе, по 14 – в Троснянском, Корсаковском и Должанском районах, по 13 – в Колпнянском и Кромском районах, 12 - в Ливенском районе, 11 - в Сосковском районе. 
 
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.
 



Орловское Информбюро
27 мая 2020 года
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