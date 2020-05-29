Орловщина пытается достигнуть нужных значений трех коэффициентов Это необходимо для принятия решения о смягчении ограничений по коронавирусу.





Для смягчения введенных ограничений в связи с коронавирусной инфекцией необходимо достигнуть нужных значений трех коэффициентов: - коэффициента распространения инфекции в регионе; - показателя охвата тестированием населения методом ПЦР; - наличия свободного коечного фонда. Как сообщил Андрей Клычков, на сегодня коэффициент распространения инфекции в регионе составил 1,48 (при нормативе 1), показатель охвата тестированием населения методом ПЦР – 129,5 на 100 тысяч населения в день (норматив не менее 70 на 100 тысяч населения в день). Наличие свободного коечного фонда в Орловской области составляет 32% от нормативной потребности в инфекционных койках, установленной Министерством здравоохранения РФ для нашего региона в количестве 370 коек (при этом коэффициент должен составлять не менее 50% от нормативной потребности). В настоящее время в регионе развернуто 585 коек, занято 466, свободно 119. По словам губернатора, к 1 июня в регионе планируется развернуть 232 дополнительные койки в Городской больнице им. С. П. Боткина. Кроме того, дополнительные койки появятся в больнице скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко. Это позволит перевыполнить показатель по наличию свободного коечного фонда для больных с COVID-19. Напомним, на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу возобновляется работа небольших объектов непродовольственной торговли и сферы услуг (исключение контакта большого числа людей одновременно) и предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями. При переходе ко второму этапу будет возобновлена работа предприятий торговли большей площади с сохранением ограничения количества людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, отдельных образовательных организаций. На третьем этапе возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей и площади объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения. Накануне Андрей Клычков пообещал 29 мая подписать нормативно-правовой акт об утверждении перечня предприятий, которые будут открыты с 1 июня. Сегодня в 20:00 во время прямого эфира в соцсетях губернатор огласит этот перечень, а также планы по дальнейшему открытию предприятий с 7 июня в рамках второго этапа снятия ограничений при условии стабилизации ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, сообщает информационный портал Орловской области. При этом режим самоизоляции в Орловской области будет продлен до 14 июня включительно.





Орловское Информбюро

29 мая 2020 года



