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Орловщина пытается достигнуть нужных значений трех коэффициентов

Это необходимо для принятия решения о смягчении ограничений по коронавирусу.


Для смягчения введенных ограничений в связи с коронавирусной инфекцией необходимо достигнуть нужных значений трех коэффициентов:
 
- коэффициента распространения инфекции в регионе;
 
- показателя охвата тестированием населения методом ПЦР;
 
- наличия свободного коечного фонда.
 
Как сообщил Андрей Клычков, на сегодня коэффициент распространения инфекции в регионе составил 1,48 (при нормативе 1), показатель охвата тестированием населения методом ПЦР – 129,5 на 100 тысяч населения в день (норматив не менее 70 на 100 тысяч населения в день). Наличие свободного коечного фонда в Орловской области составляет 32% от нормативной потребности в инфекционных койках, установленной Министерством здравоохранения РФ для нашего региона в количестве 370 коек (при этом коэффициент должен составлять не менее 50% от нормативной потребности). В настоящее время в регионе развернуто 585 коек, занято 466, свободно 119. 
 
По словам губернатора, к 1 июня в регионе планируется развернуть 232 дополнительные койки в Городской больнице им. С. П. Боткина. Кроме того, дополнительные койки появятся в больнице скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко. Это позволит перевыполнить показатель по наличию свободного коечного фонда для больных с COVID-19.
 
Напомним, на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу возобновляется работа небольших объектов непродовольственной торговли и сферы услуг (исключение контакта большого числа людей одновременно) и предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.
 
При переходе ко второму этапу будет возобновлена работа предприятий торговли большей площади с сохранением ограничения количества людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, отдельных образовательных организаций.
 
На третьем этапе возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей и площади объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.
 
Накануне Андрей Клычков пообещал 29 мая подписать нормативно-правовой акт об утверждении перечня предприятий, которые будут открыты с 1 июня. Сегодня в 20:00 во время прямого эфира в соцсетях губернатор огласит этот перечень, а также планы по дальнейшему открытию предприятий с 7 июня в рамках второго этапа снятия ограничений при условии стабилизации ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, сообщает информационный портал Орловской области.
 
При этом режим самоизоляции в Орловской области будет продлен до 14 июня включительно.



Орловское Информбюро
29 мая 2020 года
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