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За реконструкцию «Свободного пространства» подрядчику заплатили на 21 миллион больше, чем требовалось

СК РФ по Орловской области провел доследственную проверку, в ходе которой выявил нарушения со стороны должностных лиц, осуществляющих контроль за исполнением контракта при проведении реконструкции театра «Свободное пространство».


Проверка следственного комитета была инициирована по материалам региональных СМИ, этот же вопрос недавно обсуждали и на сессии Орловского облсовета.
 
Реконструкция театра проводилась в рамках государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия г. Орла». Финансирование реконструкции данного объекта осуществлялось из средств федерального и областного бюджетов. Однако после сдачи объекта в эксплуатацию были обнаружены дефекты и недоделки. Кстати, еще в 2017 году прокуратура выявила грубые нарушения закона при реконструкции двух главных орловских театров ОГАТ имени Тургенева и «Свободное пространство». 
 
Как выяснили следователи, заказчиком работ по данному контракту было выплачено подрядчику на 21 миллион рублей больше, чем подтверждено актами выполненных работ.
 
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц по ст. ст. 293 УК РФ (халатность), 290 УК РФ (получение взятки), 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
 
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 
 
Ход и результаты проверки руководителем следственного управления поставлены на особый контроль, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.



Орловское Информбюро
2 июня 2020 года
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