Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Позади два месяца перерыва. Сегодня для орловцев открыли двери парикмахерские и не только. Расскажем, как бизнес адаптируется к новым реалиям.





- Если идет дождь, то лужа - по колено. Наша съемочная группа вместе с активистами ОНФ выясняла, почему на улице Орла появляется «озеро», и можно ли его осушить.





- На каникулы - за город. Готовы ли орловские санатории принимать детей, и как теперь будет организован отдых?