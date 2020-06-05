Больше половины заболевших в регионе на сегодняшний день – жители Орла

Как сообщает губернатор Андрей Клычков, рост связан с вспышкой заболеваемости в Орловской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Андрей Клычков:

«На сегодня у нас выявлен 121 случай заражения коронавирусной инфекцией. Больше половины заболевших covid-19 из города Орла (81 человек). Подобный рост объясняется вспышкой болезни в ФКУ «Орловская ПБСТИН» , Роспотребнадзором уже выявляются контактные группы.



В то же время динамика распространения вируса по муниципальным образованиям стабилизировалась: 11 зараженных в Орловском, 5 в Мценском районах, по четыре в городе Ливны и Колпнянском районе. По два новых случая в Болховском, Глазуновском, Дмитровском и Шаблыкинском районах. По одному – в Малоархангельском, Верховском, Урицком, Знаменском, Ливенском, Новодеревеньковском, Свердловском и Покровском районах.

Общее число выздоровлений составляет 1409.



Региональная система здравоохранения продолжает находиться в режиме повышенной готовности. Запущены в работу дополнительные коечные места для лечения ковид-пациентов в больнице им. Боткина. Ведётся закупка СИЗов для медицинского персонала. Реализуются все необходимые меры для улучшения эпидемиологической обстановки в регионе».