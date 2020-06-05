Александр Муромский поручил ускорить процесс подготовки документов для переселения жителей дома № 113 по улице Серпуховской

В конце мая в одной из квартир орловской двухэтажки обрушился потолок. По счастливой случайности дома в этот момент никого не было.

27 человек – жильцов этого дома - в данный момент находятся в пунктах временного проживания.

На прошедшем накануне заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава администрации города Александр Муромский поручил ускорить процесс подготовки документов для переселения жителей дома № 113 по улице Серпуховской.

Кроме того, на заседании КЧС было принято решение, что в случае аварийных ситуаций в многоквартирных домах, где нет управляющих компаний, устранять последствия будет МУП ЖРЭП «Заказчик». Таких домов в городе - 19.