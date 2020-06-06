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1225 жителей Орла заражены коронавирусом

Общее число больных в Орловской области составило 1266 человек, выздоровели 1462 человека. 32 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. С начала наблюдений в регионе подтверждено 2760 случаев COVID-19.


COVID-19 подтвержден у 1225 жителей Орла, 388 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 248 – в Орловском районе, 99 – в Болховском районе.

65 – в Новодеревеньковском районе, 63 – в Дмитровском районе, 59 – в Урицком районе, 56 – в Хотынецком районе, 55 – в Свердловском районе, 53 – в Новосильском районе, 50 – в Ливнах.

47 - в Шаблыкинском районе, 44 – в Знаменском районе, 41 – в Глазуновском районе, 39 – в Верховском районе, 36 – в Покровском районе, 24 – в Троснянском районе, по 23 – в Залегощенском и Колпнянском районах, 22 – в Малоархангельском районе, 20 – в Ливенском районе, по 18 – в Кромском и Должанском районах, по 16 – в Краснозоренском и Корсаковском районах, 12 – в Сосковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловсой области и регионального Департамента здравоохранения.

По информации федерального оперативного штаба на 6 июня в Орловской области подтверждено 111 новых случаев COVID-19.




Орловское Информбюро
6 июня 2020 года
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