Горячую воду орловцам обещают включить до 12 июня

Как сообщает информационный портал Орловской области, аварийно-восстановительные работы в городе Орле на магистральных сетях ПАО «Квадра» идут по графику. На сегодняшний день тепломагистрали Железнодорожного района поставлены на циркуляцию, тепломагистрали Северного и Советского районов находятся на заполнении теплоносителем.





Орловское Информбюро

10 июня 2020 года



